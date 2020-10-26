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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü

AKSARAY'da, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, çekiciye çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:01
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Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Yasin Yıldırım'ın kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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AksarayTrafik KazasıPolisDurIhtarOtomobilSürücü
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