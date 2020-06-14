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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, 3 araca çarpıp kaçtı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak hızını artıran sürücü, otomobille sokak üzerinde park halindeki 3 araca çarptı. Otomobili daha sonra sokakta bırakıp, kaçan şüpheli, polis tarafından aranıyor.

14 Haziran 2020 Pazar 09:50
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Polisin 'dur' ihtarına uymadı, 3 araca çarpıp kaçtı

Olay, İnegöl'e bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafabey Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 41 AEM 850 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayarak otomobille kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Sokak arasına giren şüpheli, burada park halindeki 3 araca çarptı. Otomobilini daha sonra sokak üzerinde bırakan sürücü, kaçarak, izini kaybettirdi. Şüphelinin otomobili, incelemek üzere emniyete çekilirken, polis de yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisşüpheliBursaİnegöl
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