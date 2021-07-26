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PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusuna MİT operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu 'Serdar Pir Avesta' kod adlı Hakan Ateş, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:24
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PKK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusuna MİT operasyonu

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; PKK/KCK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları alanı tespit etti. Sahadaki ajanlarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve alana dair detayları öğrenen MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Bu bağlamda bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz istihbarat şebekeleri de kullanıldı ve örgütün sözde Hakurk eyaleti lojistik alan sorumlusu 'Serdar Pir Avesta' kod adlı Hakan Ateş'in faaliyetleri adım adım takip edildi. Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri tespit edilen terörist Ateş, anbean takip edildi. Hakan Ateş, operasyon için uygun şart ve koşulların oluşmasıyla da düğmeye basılarak 22 Haziran'da etkisiz hale getirildi.

2015'TEN BU YANA KUZEY IRAK'TA

Haziran 2015'ten bu yana Kuzey Irak'ta faaliyet gösteren terörist Ateş, PKK'nın yurt içindeki aparatlarından YDG-H içerisinde aktif şekilde görev alıyordu. Geçmiş dönemde örgütün yurt içinde yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden Ateş, PKK'nın Hakurk bölgesinde yürüttüğü lojistik faaliyetlerin sorumlularından olup, örgütün en güvendiği isimler arasında yer alıyordu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKKKCKTerörörgütOperasyonTerörist
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