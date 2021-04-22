Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1330
ALTIN
476.854
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.5374
EURO
9.9460
Giresun Belediyesi yöresel ürün satış pazar projesi yaptıracak
Giresun Belediyesi yöresel ürün...
Midyat Ulucami'de kapalı semt pazarı, mescit ve idare binası yaptırılacak
Midyat Ulucami'de kapalı semt...
Gazi Üniversitesi 81 öğretim üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 81 öğretim...
Su kaynağı ihale usulü ile kiraya veriliyor
Su kaynağı ihale usulü...
TBMM 10 adet memur alımı yapacak
TBMM 10 adet memur...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pitbullu bıçaklayıp, sahibini dövdüler

IĞDIR'da bir grup genç, Ferdi Gülten'i dövüp, yanındaki pitbull cinsi köpeğini de bıçaklayarak kaçtı. Polis merkezine götürülüp ifadesi alınan Ferdi Gülten’e pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 10 bin 434 lira ceza kesildi.

22 Nisan 2021 Perşembe 09:49
4 Okunma
Pitbullu bıçaklayıp, sahibini dövdüler

Olay, dün akşam saatlerinde 14 Kasım Mahallesi’nde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine verilen adrese giden polis ekipleri, yerde yatan Ferdi Gülten ve pitbull cinsi köpekle karşılaştı. Gülten, "Köpeğimi gezmeye çıkarmıştım. Tanımadığım kişilerce saldırıya uğradım. Beni dövüp, köpeğimi de bıçaklayarak kaçtılar" dedi.

Polis ekipleri, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verdi. Gelen ekiplerce hayvan barınağına götürülen yaralı köpek, ameliyat edildi. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

PİTBULL BESLEDİĞİ İÇİN PARA CEZASI KESİLDİ

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Ferdi Gülten'e, ülkeye girişi, üretilmesi, sahiplenilmesi, satışı, reklamının yapılması, takas edilmesi, bulundurulması ve sergilenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek beslediği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’na göre 10 bin 434 lira para cezası kesildi, köpeğe de el kondu.

Polis, köpeği bıçaklayıp, Ferdi Gülten’i döven kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ığdırPitbull
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya’da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak
Antalya’da ormanları 'uçan robot'lar koruyacak
Tartıştığı ev sahibini öldürdü
Tartıştığı ev sahibini öldürdü
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 8 yaralı
Ayvacık açıklarında, fiber teknedeki 18 kaçak göçmen kurtarıldı 
Ayvacık açıklarında, fiber teknedeki 18 kaçak göçmen kurtarıldı 
Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Erzurum'da fırtına, 2 katlı evin çatısını uçurdu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Antalya'da sıcaklık 30 dereceye ulaştı, sahiller doldu
Antalya'da sıcaklık 30 dereceye ulaştı, sahiller doldu
Çileğiyle ünlü Silifke'de sarımsak hasadı
Çileğiyle ünlü Silifke'de sarımsak hasadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma