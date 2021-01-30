Patlayıcı maddeleri ayakkabıya gizlemişler

Teröristlerin üzerlerinde ve irtibatta oldukları kişilerin evlerinde yapılan aramalarda; 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı, 2 zaman ayarlı bomba ve 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 3 bomba düzeneği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Mardin polisinin, 2 Suriyelinin bağlantılı olduğu kişilerle ilgili yaptığı operasyonlarda ise Nusaybin, İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa’da baskınlar yapıldı. Operasyon kapsamında 4 terörist tutuklanırken, patlayıcı maddelerin ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirildiği ayrıca şampuan, jöle ve krem kutularında da saklandığı ortaya çıktı.





Mardin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak günü Suriye sınırından ülkeye giriş yapacak teröristlerce metropol illere patlayıcı madde ve bomba düzeneklerinin aktarımının gerçekleştirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.



Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Suriyeli PKK/YPG’li teröristi Kızıltepe’de gözaltına alındı.





AYAKKABI TABANI İLE JÖLE KUTUSUNDAN PLASTİK PATLAYICI ÇIKTI

Yakalan 2 teröristin üzerlerinde yapılan aramalarda, spor çantalarında oluşturulan özel bölmelere gizlenen zaman ayarlı bomba düzeneği, giydikleri ayakkabı tabanı ile ayakkabı sayası arasına yerleştirilmiş plastik patlayıcı madde, giydikleri montlar üzerinde oluşturulan özel bölmelere gizlenen plastik madde ve zaman ayarlı bomba düzeneği, şampuan ve jöle kapları içine gizlenen plastik patlayıcı madde ele geçirildi.





Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan 2 teröristin verdikleri bilgiler doğrultusunda Nusaybin ilçesinde bulunan eve de özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon yapıldı. Operasyonda evde bulunan 1 Suriyeli terörist de gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise spor çantası ile 2 krem kutusu içine gizlenen plastik patlayıcı madde ele geçirildi. Yakalanan terörist, patlayıcı maddelerin batı illerine sevk edileceğini belirtti.





Öte yandan teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda, bağlantılı oldukları kişilerin bulunduğu İstanbul, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda ise 8 kişi gözaltına alındı.





4 TERÖRİST TUTUKLANDI

Gözaltına alınanlardan 4 terörist, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı operasyonu sonucu mega kentlerde eylem yapacak teröristlerin üzerlerinde ve bilgisini verdikleri evlerde yapılan aramalarda 4 kilo 115 gram plastik patlayıcı madde, 2'si zaman ayarlı ve 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere toplam 3 bomba düzeneği ele geçirildi. Evlerde bulunan dijital materyaller ise incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.