Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1144
ALTIN
496.963
DOLAR
8.0828
STERLİN
10.5541
EURO
9.5640
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz...
Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı
Son Dakika
Kısa Çalışma Ödeneği 2 ay uzatıldı
ERCAN KESAL İMZALI ÖDÜLLÜ FİLM ‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
‘NASİPSE ADAYIZ’ VİZYONA GİRİYOR
KOVAN FİLMİNE CHELSEA FİLM FESTİVALİ’NDEN 6 ÖDÜL
“Beyin pili tedavisinden sonra spor yapılabilir”
“Beyin pili tedavisinden sonra spor...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki

Hatay’ın İskenderun ilçesinde güvenlik güçlerinin iki teröristi takibi sırasında teröristlerden birinin üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlama nedeniyle camları kırılan ve zarar gören iş yeri ve evlerdeki vatandaşlar, teröre tepki olarak balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donattı.

27 Ekim 2020 Salı 09:55
2 Okunma
Patlamanın yaşandığı caddede teröre ‘Türk bayraklı’ tepki

Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Patlamanın ardından diğer terörist koşarak bölgeden kaçmaya çalıştı. Kaçan terörist kısa süre sonra güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirdi. Yaşanan çatışmalar ve patlamada hayatını kaybeden güvenlik gücü ya da sivil kaybın olmadığı bildirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin paramotor ile Mümbiç'ten Amanoslara iniş yaptığı bilgisini verdi. Çatışma sırasında etkisiz hale getirilen bir teröristten kendisini patlattığını belirten Doğan, kaçan diğer teröristin ise güvenlik birimlerinin takibi sonucu etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Kentin birçok noktasında duyulan patlama, çevresindeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu. Bugün sabah saatlerinde ise bombanın patladığı noktadaki esnaf, iş yerlerinde oluşan zararı ve kırılan camlarını onarmaya başlarken apartman sakinleri de evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatarak teröre tepki gösterdi.

POLİS, BİR SANİYELİK DAVRANIŞIYLA FELAKETİ ÖNLEDİ

Patlamanın olduğu Fener Caddesi’ndeki fırında çalışan Nurettin Tekin, patlamanın işten çıktıktan kısa bir süre sonra olduğunu ve gelen ses sonrası neye uğradıklarını şaşırdıklarını söyledi. Güvenlik güçlerinin teröristleri hızlıca etkisiz hale getirmesi sonucu canlarını kurtardıklarını dile getiren Tekin, “Allah bizi korudu. Polis, bir saniyelik davranışıyla felaketi önledi. Allah, güvenlik güçlerimizden razı olsun” dedi.

Bölgedeki diğer bir esnaf Mustafa Bölükbaş ise iş yeriyle evinin çok yakın olduğunu patlama sırasında evinin balkonunda yatsı namazı kıldığını dile getirdi. Patlamanın ardından eşinin can havliyle kendisini balkondan evin içine çektiğini kaydeden Bölükbaş, “Daha sonra ortalık toz duman oldu. Biz o anı tam göremesek de korkuyu hissettik. İş yerimin camları kırıldı ve tavanı delindi. Birçok ev ve dükkan zarar gördü. Buna rağmen canımıza bir şey olmadı. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HatayIskenderunTerörPatlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi 
Korona belirtileri görülünce komşularına, 'Bizde korona var, gelmeyin' diye seslendi 
İSKENDERUN'DA PATLAMA!
İSKENDERUN'DA PATLAMA!
Mavi yengeci avlamanın cezası 5 bin TL
Mavi yengeci avlamanın cezası 5 bin TL
Osman Durmuş, hayatını kaybetti
Osman Durmuş, hayatını kaybetti
Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık
Bebe tekstilinde kalifiye personel Orhaneli MYO'dan çıkacak artık
Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı
Rize’de heyelanda köy yolu kapandı, 4 ev boşaltıldı
Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı
Hurdacı buldu, incelemeye alındı
Hurdacı buldu, incelemeye alındı
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması
Bilecik'ten dünyaya 700 ton salyangoz dolması

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma