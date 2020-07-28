Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
Parkta oturan aileye silahlı saldırı:...
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2...
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Son Dakika
AYASOFYA CAMİİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Bursaspor'da düş kırıklığı yaşanıyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne dönüştürülüyor
Tarihi Tapu Binası 'Ayasofya Müzesi'ne...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da parkta oturan aileye kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabanca ile ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Vedat Dolaş (42) öldü, yeğeni Zehra Çelik (5) ağır yaralandı.

28 Temmuz 2020 Salı 09:55
0 Okunma
Parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece geç saatlerde Narlıkuyu Mahallesi'ndeki 11 Nisan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta zaman geçiren Dolaş ailesine, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silahlı saldırıda mermilerin başına isabet ettiği Vedat Dolaş ve yeğeni Zehra Çelik kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Vedat Dolaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı Zehra Çelik ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan küçük kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenldi. Vedat Dolaş’ın cansız bendeni otopsi işlemlerini için Adli Tıp Karumu'na götürüldü.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞanlıurfaCinayetPark
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu
İzmir'de tren raylarının yakınında ceset bulundu
Korkutan obruklar havadan görüntülendi
Korkutan obruklar havadan görüntülendi
Gaziantep'te bayram öncesi baklava denetimi
Gaziantep'te bayram öncesi baklava denetimi
Baraj gölüne giren ikizlerden Hüseyin öldü
Baraj gölüne giren ikizlerden Hüseyin öldü
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı
Diyarbakır'da güvercin oteli açıldı
Safranbolu’da otel ve konaklarda bayram için fiyat indirimi
Safranbolu’da otel ve konaklarda bayram için fiyat indirimi
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit
Askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit
Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi
Minibüsün yakıt deposunda 104 kilo eroin ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı