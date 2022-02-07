Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,926.94
ALTIN
790.98
DOLAR
13.58
STERLİN
18.34
EURO
15.51
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 41...
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli işçi alımı yapacak
Selçuk Üniversitesi 61 sürekli...
Ankara Bilim Üniversitesi 9 akademik personel alacak
Ankara Bilim Üniversitesi 9...
Güldür Güldür’den Fatma Girik’e Anlamlı Veda
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hamallık yapan 4 çocuk babası Ergün Gültekin (39), çocuklarını götürdüğü parkta, poşette bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti.

07 Şubat 2022 Pazartesi 12:00
Parkta bulduğu 135 bin lirayı polise teslim etti

Çerkezköy'de bir yapı firmasında hamallık yaparak geçimini sağlayan Ergün Gültekin, dün çocuklarını oynamaları için Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki çocuk parkına götürdü. Gültekin, çocukları oynarken kendisi de banka oturdu. Bu sırada Gültekin’in, bankın yanında bir poşet dikkatini çekti. Poşeti açıp bakan Gültekin, içinde para olduğunu gördü. Bir süre sahibi gelir diye bekleyen Gültekin, gelen olmayınca da iş yerine giderek durumu patronu Hamdi Aktaş'a anlattı. Gültekin ile Aktaş, Gazi Polis Merkez Amirliği'ne giderek parayı sahibine ulaştırılması için tutanak karşılığında polise teslim etti. Ekipler, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade eden Gültekin, "Poşeti önce çöp zannettim. Dokunup ağır olduğunu fark edince içinde kağıt olduğunu anladım. Ne olur ne olmaz diye korkarak açtığımda baktım ki içinde para var. Patronumu çağırıp durumu anlattım. Polise teslim etmeye karar verdik. Belki adam evini satmıştır, arabasını satmıştır, ihtiyaç sahibidir. Biz de insanız, insanlık görevimizi yaptık. Daha sonra tutanakla paraları polis ekiplerimize teslim ettik. Bu kadar çok ihtiyacım varken ben o parayı yemedim. İnsanlara da duyarlı olmalarını öneriyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağçerkezköyParkPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Ege Denizi'nde 2021'de 629 geri time vakası raporlandı'
'Ege Denizi'nde 2021'de 629 geri time vakası raporlandı'
Birliktelik yaşadığı kadını ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu
Birliktelik yaşadığı kadını ve eski kocasını pompalı tüfekle vurdu
Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 Operasyonu' başlatıldı
Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 Operasyonu' başlatıldı
Sobadan zehirlenen kadın öldü
Sobadan zehirlenen kadın öldü
Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi 
Samsun'da Onur Anıtı'na saygı nöbeti, marşlarla bitirildi 
Kocasını vurup, intihara kalkıştı 
Kocasını vurup, intihara kalkıştı 
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
Otelin sundurması biriken karla çöktü: 3 yaralı
Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu 
Uludağ'da festival ve sömestirin son günü yoğunluğu 
Üs bölgesinin yolu için 6 metrelik karda tüneller açıldı 
Üs bölgesinin yolu için 6 metrelik karda tüneller açıldı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma