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Park halindeki kamyonet alev alev yandı

ANKARA'da park halindeyken yanan kamyonet, panik yarattı. Alev topuna dönen kamyonet küle dönerken, bitişiğindeki otomobil yangın nedeniyle zarar gördü.

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:06
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Park halindeki kamyonet alev alev yandı

Çankaya ilçesi Kültür Mahallesi Yüksel Caddesi üzerinde park halinde bulunan kamyonette saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Motorundan alev alan kamyonette küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm kamyoneti sardı, ardından da bitişiğindeki otomobile sıçradı. Alevleri gören mahalleli sulama hortumları ile yangına müdahale etti. Mahallelinin müdahalesi yeterli olmayınca itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucu kamyonet küle döndü. Kamyonet sürücüsünün Muğla'dan kısa süre önce gelerek kamyoneti park edip konaklamak için bir otele gittiği belirlendi.


Mahalle sakinlerinden Cumhur Kuklapınar, patlama seslerini duyup evinden getirdiği hortumla yangına müdahale ettiğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKamyonetYangınçankaya
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