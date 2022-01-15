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Park halindeki 2 otomobil yandı

ANTALYA'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, yanındakine de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobiller kullanılmaz hale geldi.

15 Ocak 2022 Cumartesi 11:26
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Park halindeki 2 otomobil yandı

Muratpaşa ilçesi Güzeloluk Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde bugün saat 09.00 sıralarında, park halindeki Ramazan Korucu'ya ait 07 ZP 761 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek yandaki Burak Ülker'e ait 07 AHN 773 plakalı otomobile de sıçradı. Sitede oturanlar, araçlarını güvenli bir alana çekerken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 2 otomobil de kullanılmaz hale geldi.

Ramazan Korucu, polise verdiği ifadesinde yangının neden çıktığını bilmediğini belirterek, “Otomobil ile bir yere gidip, geldim. Park edip, evime çıktığımda dumanların yükseldiğini gördüm. Kısa sürede büyüyüp, diğer araca sıçradı. Hemen itfaiyeye bilgi verdik” dedi.

Otomobili yandığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Burak Ülker ise, "Kurtarmak istedim. Ancak, çoktan benim araca atlamış. Suyla ne kadar uğraş versek de kurtaramadık" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaParkOtomobilYangın
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