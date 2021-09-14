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Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının kamyonlarını ezdi

ŞIRNAK'ta kömür ocağında çalışan kepçe operatörü, amcası alacağını vermeyince kepçeyle iş yerindeki 5 kamyonun kabin kısmını ezdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

14 Eylül 2021 Salı 10:13
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Parasını alamayınca iş makinesi ile amcasının kamyonlarını ezdi

Cudi Dağı eteklerindeki bir kömür ocağında kepçe operatörlüğü yapan Hakan M., iddiaya göre, amcası Ömer M.'den alacağını istedi. Parası ödenmeyince Hakan M., ekskavatörle kömür ocağındaki 5 kamyonun kabin kısımlarını parçaladı. İşçilerin araya girmesi ile sakinleşen Hakan M. bir süre sonra ekskavatörden indi. Kamyonlarda hasar meydana gelirken, Hakan M. araçları ezdiği anlara cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaklaşık bir ay önce yaşandığı belirtilen olay sonrası amca ile yeğen Hakan M.'nin anlaştığı, durumun emniyete yansımadığı bildirildi.

DHA

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