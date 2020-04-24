Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Umut göründü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı:...
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart' ile 23 Nisan kutlaması
Fenerbahçe'den Atatürk'lü 'en büyük pankart'...
Kaan Taşaner ile röportaj
Kaan Taşaner ile röportaj
“Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı da arttırıyor”
“Ömrü uzatan alışkanlıklar cinsel performansı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü

Bitlis'in Mutki i ilçesinde pancar toplamaktan dönen köylüleri taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 4'ü ağır 18 kişi de yaralandı.

24 Nisan 2020 Cuma 08:12
0 Okunma
Pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü

Kaza, akşam saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Çitliyol Köyü yakınlarında meydana geldi. Pancar toplayan köylüleri taşıyan traktör, henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktör ters dönerken bazı kişiler araca bağlı dorsenin altında kalarak ezildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Cuma Kardaş ile Yıldız Kar olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 18 kişi ambulanslar ve köy minibüsleri ile Mutki, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere gönderildi. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BitlisPancarİşçiTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
Yürekleri dağlayan çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı
Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı
Doğu Karadeniz'in yükseklerinde kar yağışı
Habur Çayı taştı; 2 köy su altında
Habur Çayı taştı; 2 köy su altında
Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar
Çalışmak için geldikleri Türkiye'de mahsur kaldılar
Almanya'dan yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi
Almanya'dan yurda dönenler, Ankara'da KYK yurduna yerleştirildi
Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin
Bu süreçte vaka görülmeyen ilçemize gelmeyin
Kahramanmaraş'ta, ramazan öncesi çarşılar sessiz
Kahramanmaraş'ta, ramazan öncesi çarşılar sessiz
Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alınıyor
Salda Gölü'nün taşınan kumları, eski yerine alınıyor
Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı