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Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı

ERZURUM Alpin Doğa Sporları Kulübü'nün dağ kayakçıları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Palandöken'in karlı zirvesine çıkıp, karı boyayarak 1919 metrekare alana sahip Türk bayrağı yaptı.

19 Mayıs 2020 Salı 08:35
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Palandöken'in karlı zirvesi Türk bayrağına boyandı

Kış turizmin gözde kayak merkezi Palandöken'in 2 bin 500 rakımına araçları ile gelen Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin ve 8 antrenör ayaklarına dağ kayaklarını takarak 3 bin 176 metre yükseklikteki dağın 3 bin 150 metresine kadar çıktı. Yaklaşık 1,5 saat süren 4 kilometrelik tırmanışın ardından kulüp üyeleri, zirveye ulaştı, Kısa sürede çalışmalarını başlatan ekip, Erzurum'da yerel bir boya fabrikası tarafından üretilen organik bayrak kırmızısı 19 litrelik boyayı Palandöken'in zirvesine püskürterek 1919 metrekare alana Türk bayrağı oluşturdu. Kent merkezinin dört bir tarafından da görünen bayrak, büyük ilgi gördü.

Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Palandöken'e zirve tırmanışı düzenlediklerini ancak bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Türk bayrağını zirveye taşıdıklarını belirten Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin şunları söyledi:

"Kulübümüzün dağ kayağı antrenörleri ile birlikte böylesine anlamlı bir günde güzel bir etkinliğe imza attık. 9 kişi dağ kayakları ile bayrağı yapacağımız alana tırmandık. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 3 bin 150 metresinde çalışmalarımızı başlattık. 1919 metrekare genişliğindeki bayrağımızın beyaz alanı olan ay ve yıldızında karı, kırmızısın da ise bizlere destekleyici olan yerel bir boya fabrikasının verdiği organik boyayı kullandık. Hızı saatte 70 kilometreye varan rüzgarda yaklaşık 7 saat süren Türk bayrağı çalışmamız muhteşem oldu. Erzurum'a adeta bir ayna olan Palandöken'in zirvesindeki bayrak şehrin dört bir tarafından da ilgiyle izlendi. Bu bayrağın bir benzerini şubat ayında Kuzgun Baraj Gölet'inin buz tutan yüzeyine İdlip şehitlerine ithafen yapmıştık"

DHA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumPalandökenTürk Bayrağı19 Mayıs
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