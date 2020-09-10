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Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı

İZMİR'de, bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre taşıdığı paketin içindeki havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:20
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Paketteki havalı tüfek ateş aldı, kargo personeli yaralandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir kargo firmasının transfer merkezinde Yusuf S., içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşımaya başladı. Bu sırada paketteki havalı tüfek ateş aldı, Yusuf S. karnından yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf S., tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfeği, paketi ile birlikte polis merkezine götürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKargoPaketTüfek
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