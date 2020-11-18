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ÖZHASEKİ’DEN MOLLAYEGAN’A TAM NOT .. 

ILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ: ŞEHRİN STRESİNDEN UZAK, MUTLU SAATLER YAŞAYABİLECEKLERİ BİR YAŞAM VE EĞLENCE MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:28
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ÖZHASEKİ’DEN MOLLAYEGAN’A TAM NOT .. 

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BURSA- Yıldırım Belediyesi’nin ilçeye kazandırmaya hazırlandığı2 bin 400 metrekare alanda inşa edilen Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki incelemelerde bulundu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen inceleme gezisine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay katıldı. Bünyesinde oyuncak kütüphanesi, müzik odası, sinema odası, oyun odaları, bilgisayar atölyesi, kapalı ve açık etkinlik alanları bulunacak aktivite merkezindeki çalışmaları inceleyen heyet, tesise tam not verdi. 

GEÇMİŞTEN GÜÇ ALARAK GELECEĞE YÜRÜYORUZ. Yıldırım Belediyesi olarak bu güzel şehri çocukların emaneti olarak gördüklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “En az 600 yıllık bir geçmişi olan Mollayegan Medresemiz bizim önemli tarihi miraslarımızdan bir tanesi. Bu tarihe karşı borcumuz, onu muhafaza etmek o kutlu tarihin şanına uygun nesiller yetiştirmektir. Bizde bu doğrultuda bu değerli mirasımızı çocuklarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri, şehrin stresinden uzak, mutlu saatler yaşayabilecekleri bir yaşam ve eğlence merkezine dönüştürüyoruz. Çalışmaları hızla devam eden Mollayegan Çocuk Aktivite Merkezi’miz tamamlandığında çocuklarımızın yanı sıra, annelerinde çocukları ile birlikte hoşça vakit geçirebilecekleri bir aktivite merkezi olacak. Osmanlı Dönemi’nin önemli alimlerinden ve Fatih Sultan Mehmet Han’ın hocalarından Bursalı fıkıh alimi Mollayegan’ın adını taşıyan bu mekanda çocuklarımız, Yıldırım Bayezid’in kanatları altında geleceğe yolculuk yapacak. İçerisinde masumiyet, iyilik ve sevgi gibi duygular barındıran, kötülüğe yer vermeyen minik yavrularımıza bu emaneti en iyi şekilde imar ederek teslim etmek bizim öncelikli görevimiz” diye konuştu.

OKTAY YILMAZ’A TEŞEKKÜR. Tarihi eserlerin restore edilmesi, ayağa kaldırılması ve gelecek nesillere taşınmasının bir iftihar vesilesi olduğunu aktaran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, “Tarih geçmişte kalanların kronolojik sıralaması değil, geleceği düşünenlerin, geçmişe bilinçle bakmasıdır. Tarihini gelecek nesillere aktarmayan hiçbir millet onurluca yaşama hakkına sahip değildir. Büyük medeniyetlerin izlerini muhafaza ediyorsak, bunun getirdiği bir sorumluluk vardır. Bu sorumluluk uzun yıllar farklı sebeplerden tam manasıyla yerine getirilmedi. Bir taraftan tarih için canımızı veririz. Bazen de çok ihmal ederiz. Türkiye geçmiş yıllarda tarihi çok ihmal etti. Eserlerin kıymetini bilmediğimiz dönemler geçirdik. Bu bilinçle güçlü bir şekilde uyandı. Geçmişin ihmalini fark ettik. Türkiye'nin neresine bakarsanız bakın hepsinde farklı ortaya çıkarılacak özelliği, hepsinin ayrı bir hazinesi vardır. Hepsi ayrı bir dönemin şahididir. Bunları bir an önce ortaya çıkarmak, kaybolmak üzere olanları da yeniden gün yüzüne çıkartmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Ben, Yıldırım için çok hayırlı ve önemli hizmetlerle işe başlamış ve tüm hızıyla da devam eden Oktay Başkan’ı tebrik ediyorum. Rabbim gayretini arttırsın" ifadelerini kullandı.

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