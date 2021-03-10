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Özbekistan Bursa F.Konsolosu Ali Balkan: Ekonomik ilişkileri geliştirmeliyiz

10 Mart 2021 Çarşamba 12:26
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Özbekistan Bursa F.Konsolosu Ali Balkan: Ekonomik ilişkileri geliştirmeliyiz

MUSTAFA YILDIZ

BURSA –Özbekistan Cumhuriyeti’nin Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ı ziyaret etti.

Göreve resmi olarak başlamasının ardından ilk olarak Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret eden Özbekistan Cumhuriyeti’nin Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, ziyaretlerine Osmangazi ve Yıldırım Belediyesi ile devam etti. Ziyarette Bursa ile Özbekistan arasında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Ziyaretleri değerlendiren Özbekistan’ın Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a örnek misafirperverlikleri için teşekkür ederek şunları söyledi. Bağı yüzyıllar öncesine dayanan iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler daha da gelişmeli. Bu hedefle çalışmalarımı sürdürüyorum. Yanı sıra ülkemizin en önemli sanayi şehri Bursa’da böyle önemli bir görevi üstlenmemin kentimize önemli getirileri olacağını düşünüyorum. Özbekistan’da tekstilden gıda sektörüne kadar pek çok alanda var olan bu fırsatları değerlendirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu anlamda kentimizin yöneticileri ile bir araya gelip fikir alışverişlerimize devam edeceğiz.

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Özbekistan Bursa F.Konsolosu Ali Balkan: Ekonomik Ilişkileri Geliştirmeliyiz
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