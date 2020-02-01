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Öykü Arin'e maske bulunamıyor

ANTALYA'da lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Çin'den yayılan Koronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

Öykü Arin'e maske bulunamıyor

ANTALYA'da lösemi tedavi gören 5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın annesi Eylem Şen Yazıcı, Çin'den yayılan Koronovirüs nedeniyle maskelere yoğun talep olduğunu ve kızı için maske bulmakta zorlandıklarını söyledi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 18:03
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Öykü Arin'e maske bulunamıyor

İzmir'de Kasım 2018'de juvenil miyelomonositik lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için aynı yıl Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurtdışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e annesinden yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bölgedeki evine taburcu olan Öykü Arin'in saçı, kirpikleri ve kaşı çıkmaya başladı.

Tedavisi devam eden Öykü Arin için özel eğitim verecek öğretmen de arayan Yazıcı ailesi Öykü'yü olabildiğince topluluktan uzak tutmaya özen gösteriyor. Zorunlu durumda kalabalık ortama girdiğinde özel maske kullanan Öykü Arin, ilk olarak Çin'de görülen ancak ardından dünyaya yayılmaya başlayan Koronavirus nedeniyle bir sorunla karşı karşıya kaldı. Çin, salgın nedeniyle ihtiyacın arttığı maskeleri daha önce ihraç ettiği ülkelerden satın alırken, Türkiye'de de bazı tedarikçilerde maske sorunu başgösterdi.

Kızının sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri sosyal medya hesabından duyuran anne Eylem Şen Yazıcı, maske bulmakta zorlandıklarını öne sürdü. Yazıcı, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘3M’ özellikli maske fotoğrafının altına şu notu düştü: “Corona virüsü sebebiyle maske satışları patladığı için medikallerde Öykü Arin'in de kullandığı 3M maskeleri bulmak zor. Depolar göndermiyormuş. Ellerindekileri yüksek fiyatlara yurt dışına satıyorlarmış. Lösemi vb. hastalar için bu konuya bir çözüm bulmak gerekiyor."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsÖykü ArinMaske
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