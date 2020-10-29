Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

İZMİR - Kaza, saat 10.30 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı TIR da araçlara çarptı. Aynı yöne giden 5 otomobil ile 09 UN 294 plakalı kamyon da kazaya karıştı. 7 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 5 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 5 kişinin de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde asistan doktor olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir Torbalı ilçesi ile Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.,