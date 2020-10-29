Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1127
ALTIN
499.272
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7685
EURO
9.6937
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Bilim Kurulu üyesinden 'Aspirin' açıklaması!
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak kutladılar
Cumhuriyet Bayramı'nı Ay-yıldızlı bayrak açarak...
FIBA’da forma giyen işitme engelli Çağla dünya tarihine geçti
FIBA’da forma giyen işitme engelli...
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek istiyor
Trabzonspor, kötü gidişata son vermek...
İngiltere'den aşı açıklaması!
İngiltere'den aşı açıklaması!
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 5'i asistan doktor, 10 kişi yaralandı.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:16
4 Okunma
Otoyolda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza: 10 yaralı

İZMİRKaza, saat 10.30 sıralarında, Aydın- İzmir Otoyolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen Erol Sır'ın kullandığı 31 P 1038 plakalı TIR da araçlara çarptı. Aynı yöne giden 5 otomobil ile 09 UN 294 plakalı kamyon da kazaya karıştı. 7 otomobil, 1 TIR ve 1 kamyonun karıştığı zincirleme kazada, 10 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'a arkadan çarpan otomobilde sıkışan 5 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 5 kişinin de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde asistan doktor olduğu öğrenildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmir Torbalı ilçesi ile Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten verildiği karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.,

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKazaZincirleme Kaza10 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak
Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak
Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
Koronavirüslü kişinin tükürdüğü 9 yaşındaki çocuk: Bildiği halde tükürdü
Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz
Tefecilikle suçlanan galerici kardeşler: Asıl mağdur biziz
TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı
Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası
Çifte cinayet sanığının yakınlarından, 'Zehra ve Korhan yaşıyor' iddiası
10 pişmaniye firması fabrika kurmak için birleşti
10 pişmaniye firması fabrika kurmak için birleşti
Kütahya’da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
Kütahya’da karantinaya alınan mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı
Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü
Fabrika sahibi silahlı kavgada öldü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma