Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul -7
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,954.32
ALTIN
802.54
DOLAR
13.53
STERLİN
18.27
EURO
15.28
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 3 Araştırma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı...
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik Personel alıyor
Uluslararası Final Üniversitesi Akademik...
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi 6...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, otomobil ile çarpışan ambulans yan yattı. Kazada hafif şekilde yaralanan ambulans sürücüsü ile iki sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 09:57
Otomobille çarpışan ambulans yan yattı; 3 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi Gediz Kavşağında meydana geldi. Mustafa Kemal Caddesi istikametinden Bayraklı yönüne ilerleyen Sedat İnal yönetimindeki 35 CLD 73 plakalı otomobil, Gediz Caddesi istikametinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yönüne gitmekte olan Recep Talha Cücük'ün (28) kullandığı 35 TL 671 plakalı ambulansla kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans yan yattı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ambulans sürücüsü Cücük ile acil tıp teknisyeni Suzan Barım (27) ve paramedik Cihan Taş'ı (26) tedbir amaçlı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBornovaAmbulansKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Yolcu otobüsündeki elektrikli fırından 1 kilo 632 gram esrar çıktı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
Sivas'ta 1031 yerleşim yeri yolu kapandı
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu
Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü
Sakarya'da çiftliğin çatısı çöktü
Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü
Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
TAG Otoyolu, Gaziantep yönünde kapatıldı
Kar yağışı, Eskişehirli çiftinin yüzünü güldürdü
Kar yağışı, Eskişehirli çiftinin yüzünü güldürdü
Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Bursa’da kardan mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü
Aşısız genç anne koronavirüse yenik düştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma