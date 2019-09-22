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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki E.E., yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynarken otomobilin çarptığı 3 yaşındaki E.E., yaşamını yitirdi.

22 Eylül 2019 Pazar 10:03
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Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Tütünlük Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Veli S. yönetimindeki 15 KB 634 plakalı otomobil, dışarıda oyun oynayan Karpuzlu Orta Mahallesi Muhtarı Fatih Erbaş'ın oğlu E.E.'ye çarptı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekibin yaptığı kontrolde, minik E.E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Acı haberi alan Fatih Erbaş ve yakınları, sinir krizi geçirdi.

E. E.'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Karpuzlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, otomobil sürnücüsü Veli S.'yi gözaltına aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AydınKarpuzluTrafik Kazası
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