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Otomobile çarpan kamyonet karşı şeride geçerek ambulansa çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

​​​​​​​Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra savrularak karşı şeride geçen küçükbaş hayvan taşıyan kamyon, ambulansa çarptı. Zincirleme kazada kamyon ve ambulans sürücüsü ile ambulansta bulunan hasta ve yakını hayatını kaybetti, 2 sağlık çalışanı yaralandı. 

30 Mart 2021 Salı 08:47
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Otomobile çarpan kamyonet karşı şeride geçerek ambulansa çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Kaza gece yarısı Balıkesir'in Bandırma İlçesi Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik mevkisinde meydana geldi. Metin Ece yönetimindeki 10 SJ 275 plakalı küçükbaş hayvan taşıyan kamyon, 10 E 3152 otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrularak karşı şeride geçen kamyon bu kez Tezcan Tekin yönetimindeki 10 DDA 26 plakalı hasta taşıyan ambulansla çarpıştı.

Can pazarının yaşandığı kazada kamyonda bulunan koyunlar da çevreye dağıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyon sürücüsü Metin Ece, ambulans sürücüsü Tezcan Tekin, ambulanstaki hasta Ayşegül Işıkhan ve yakını Hicabiye Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 2 sağlık çalışanı ise meslektaşları tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada çok sayıda küçükbaş hayvanın da öldüğü belirlendi.

Kaza nedeniyle karayolu, çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Araçların çekilip, yolun temizlenmesinin ardından karayolunda trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirBandırmaTrafik KazasıAmbulansKamyonet
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