Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Vali Yerlikaya açıkladı
Vali Yerlikaya açıkladı
Taksim'de sağanak yağmur
Son Dakika
Taksim'de sağanak yağmur
Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
Son Dakika
Dışişleri'nden Nijerya'daki terör saldırısına kınama
MSB'den, 'YAŞ kararları' açıklaması
Son Dakika
MSB'den, 'YAŞ kararları' açıklaması
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
Son Dakika
İsrail'den BAE'ye ilk darbe
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, yol kenarındaki otomobilde bulunan Yavuz Beşikci ve Emine Aslan, yanlarında duran taksiden ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

21 Ağustos 2020 Cuma 08:50
0 Okunma
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi öldü

Olay, saat 21.00 sıralarında, Alaplı- Akçakoca yolu arasında bulunan Kavukkavla mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre otomobili ile yol kenarında duran Yavuz Beşikçi'ye, yanında duran taksiden ateş edildi. Olayda, Yavuz Beşikci ve yanında bulunan Emine Aslan hayatını kaybetti. Yavuz Beşikci'nin bulunduğu otomobilin arkasında duraklayan araç içindeki kişiye de olaya şahit olduğu gerekçesiyle ateş edildi. Sürücünün olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, şüpheliler kaçtı.

OLAY YERİNDE 25 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede 25 boş kovan buldu. İki kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüphelilerin kullandığı iddia edilen taksi Ereğli ilçesinde polis ekiplerince durduruldu. Taksi sürücüsü ve içindeki 3 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakSilahSaldırıCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobili ile dehşet saçtı!
Otomobili ile dehşet saçtı!
Lunaparkta korku dolu anlar!
Lunaparkta korku dolu anlar!
Otobüste maske takmayan kadından 'pes' dedirten savunma!
Otobüste maske takmayan kadından 'pes' dedirten savunma!
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, kazada yaralandı
BALIKESİR'DE FECİ KAZA!
BALIKESİR'DE FECİ KAZA!
Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı
Rize'de 'el emeği' doğal çay üretimine başlandı
Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi
Kolombiya'dan gelen gemide 72 kilo kokain ele geçirildi
Antalya OSB'de fabrika yangını
Antalya OSB'de fabrika yangını
Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören Çumra Belediye Başkanı Oflaz hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı