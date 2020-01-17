Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
121384
ALTIN
292.730
DOLAR
5.8469
STERLİN
7.6547
EURO
6.5127
Doğu'da hava buz gibi
Doğu'da hava buz gibi
Esenyurt'ta yangın
Esenyurt'ta yangın
Alevlere teslim oldu!
Alevlere teslim oldu!
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
TÜRKİYE’YE DÖNDÜ
İş fırsatları için hemen tıkla!

OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhlid El Alluş Nasır (23), kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.

OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM

Adana'da otomobiliyle seyir halinde olan Suriye uyruklu Muhlid El Alluş Nasır (23), kimliği belirsiz kişi ya kişilerin silahlı saldırısında başından vurularak ağır yaralandı.

17 Ocak 2020 Cuma 10:23
10 Okunma
OTOMOBİLDE FECİ ÖLÜM

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20035 Sokak'ta meydana geldi. 01 DRC 17 plakalı otomobiliyle seyir halindeki Muhlid El Alluş Nasır, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Otomobile 3 el ateş eden şüpheliler, olay yerinden kaçarken otomobil ise sokaktaki bir iş yerinin kepengine çarptı. Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Nasır, araçta yanında olan kuzeni ve bir mahalle sakini tarafından özel araçla yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Nasır, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olay yerindeki incelemesini tamamlayan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSilahCinayetPolisOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ADANA’DA UYUŞTURCU OPERASYONU
ADANA’DA UYUŞTURCU OPERASYONU
Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı
Sahile vuran 35 tonluk platform kaldırıldı
Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi
Antalya Akvaryum'da 1 milyon ziyaretçi hedefi
Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza
Burdur'da kaçak avcılara iki haftada 176 bin lira ceza
Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu
Çatılardaki kar, ekmek kapısı oldu
Büyükbaşlarını satıp kaz çiftliği kurdu
Büyükbaşlarını satıp kaz çiftliği kurdu
Antalya'da dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
Mermer ocağına tepki sürüyor
Mermer ocağına tepki sürüyor
Ankara'da bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi
Ankara'da bandrolsüz 'makaron' ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans