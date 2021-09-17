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Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı

KAYSERİ'de, otomobilin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada sürücü Nurtaç Berk Aytemiz (23) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

17 Eylül 2021 Cuma 09:56
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Otomobil, üst geçidin beton ayağına çarptı

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı Sümer mevkisinde meydana geldi. Nurtaç Berk Aytemiz yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı. Kazada sürücü Aytemiz, hayatını kaybetti; aracındaki Veli Mustafa Göker (17) ve Sena Bilgin (23) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ambulanslarla yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Nurtaç Berk Aytemiz’in cansız bedeni de polisin çalışmasının ardından otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriOtomobilKazaTrafik Kazası
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