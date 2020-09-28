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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

AFYONKARAHİSAR’ın Şuhut ilçesinde, önündeki kamyonu sollamak isterken, kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada Ummahan Aytekin (49) yaşamını yitirirken, aynı araçtaki 3 kişi ise ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 09:29
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Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şuhut’a bağlı Karaadilli beldesi yakınlarındaki Çobankaya rampası mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Çoban (40) yönetimindeki 35 GT 812 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Y.Ö.’nün (43) kullandığı 03 AAY 622 plakalı kamyonu geçmek isterken, direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Ummahan Aytekin'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücü Mustafa Çoban ile araçta bulunan Tülin Aytekin (49) ve İbrahim Gezer (38) ağır yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Karayoluna inen helikopter ve kara ambulanslarıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.

Kaza yerinden uzaklaşan kamyon sürücüsü Y.Ö. ise bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarşuhutTrafik Kazası
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