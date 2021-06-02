Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1434
ALTIN
527.089
DOLAR
8.6087
STERLİN
12.2105
EURO
10.5031
Metrobüs dış cephe alanları reklam için kiraya verilecek
Metrobüs dış cephe alanları...
Gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
Gemi ve iskele büfelerini...
15 öğretim üyesi alınacak
15 öğretim üyesi alınacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi alacak
Işık Üniversitesi öğretim üyesi...
111 iş yeri satışı yapacak
111 iş yeri satışı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomobil, TIR'ın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) öldü, eşi Adil Tosun (38) ve iki bebeği ise ağır yaralandı. 

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:24
7 Okunma
Otomobil, TIR'ın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında meydana geldi. Adil Tosun yönetimindeki 07 AFB 94 plakalı otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki 31 ABD 211 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCeyhanTIROtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toplu İş Sözleşmesinde Mutlu Son
Toplu İş Sözleşmesinde Mutlu Son
Bakan Koca’nın başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü’nden Destek Geldi..
Bakan Koca’nın başlattığı kampanyaya Bursa İl Sağlık Müdürü’nden Destek Geldi..
YILDIRIM ORTAK AKILLA YÖNETİLİYOR
YILDIRIM ORTAK AKILLA YÖNETİLİYOR
‘EN BÜYÜK 500’ LİSTESİNDE..
‘EN BÜYÜK 500’ LİSTESİNDE..
İNEGÖLDE İLK KİRAZ HASADINI BAŞKAN TABAN BAŞLATTI..
İNEGÖLDE İLK KİRAZ HASADINI BAŞKAN TABAN BAŞLATTI..
Prof. Dr. Yaşar'dan müsilaj ve deniz maruluna karşı öneriler
Prof. Dr. Yaşar'dan müsilaj ve deniz maruluna karşı öneriler
İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI
İŞBİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI
Eğirdir Gölü manzaralı bahçelerde gül çiçeği verimi azaldı
Eğirdir Gölü manzaralı bahçelerde gül çiçeği verimi azaldı
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı
Ankara'da 'sahte içki' operasyonu: 12 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma