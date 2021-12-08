Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 11
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,005.27
ALTIN
783.78
DOLAR
13.63
STERLİN
18.08
EURO
15.41
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
100 Sözleşmeli Personel Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
75 Zabıta Memuru Alınıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli Personel alıyor
Hakkari Üniversitesi 25 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

OTOMOBİL, METRO ALT GEÇİTİNE UÇTU

​​​​​​​Bursa'da doğum günü eğlencesinden dönen 4 arkadaşın bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre savruldu. Bariyerlere, ağaca ve aydınlatma direğine çarpan araç, daha sonra Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu. Kazada yeni yaşını kutlayan Davut Can Duman (21) hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı.

08 Aralık 2021 Çarşamba 09:31
9 Okunma
OTOMOBİL, METRO ALT GEÇİTİNE UÇTU

Kaza, saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Davut Can Duman, doğum gününü arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte bir eğlence mekanında kutladı. Daha sonra 4 arkadaş, Alim O. idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç ile yola çıktı. İzmir Yolu Caddesi'nde iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, yaklaşık 50 metre savrularak bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan araç, önce yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı sonra Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ ARACA SIKIŞTI

Araçta sıkışan Sude D. ve Hümeyra Eslem E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Davut Can Duman'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan sürücü Alim O. da gözaltına alındı. Kazanın metro seferlerinin yapılmadığı saatte meydana gelmesi ise olası bir faciayı engelledi. Hastanede tedavi altına alınan Sude D. ile Hümeyra Eslem E.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaNilüferKazaTrafik KazasıMetroAlt Geçit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı
İntihar eden iki asker, yıllar sonra şehit sayıldı
Kayıp Kübra'ın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı 
Kayıp Kübra'ın cinayet şüphelisi olarak arandığı ortaya çıktı 
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, 7 saatte söndürüldü
Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangın, 7 saatte söndürüldü
Karadeniz'deki tatbikatla mülteci sorununa dikkat çektiler
Karadeniz'deki tatbikatla mülteci sorununa dikkat çektiler
Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu 
Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu 
Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Kayseri'de FETÖ'nün esnaf yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
O sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi
O sürücünün 'şoför kartı' iptal edildi
Valizdeki 10 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Valizdeki 10 kilo uyuşturucuyu 'Irmak' buldu
Gaziantep'te 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu
Gaziantep'te 'yasa dışı bahis' ve 'tefecilik' operasyonu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma