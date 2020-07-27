Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü

Kaza, saat 22.40 sıralarında Aksaray -Konya karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Küçük (45) yönetimindeki 51 ABD 145 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Ergül Aktaş'ın (50) kullandığı 50 DD 808 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada kamyonun altında yaklaşık 20 metre sürüklenip, hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü Mustafa Küçük, olay yerinde yaşamını yitirdi. Küçük'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Ergül Aktaş da kazadan yara almadan kurtuldu.

Soruşturma sürüyor.