Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü,...
Kadıköy'de raylara giren kişiyi elektrik çarptı
Kadıköy'de raylara giren kişiyi elektrik...
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan açıklama
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan açıklama
Bakan Albayrak'tan, 'teşekkür' paylaşımı
Bakan Albayrak'tan, 'teşekkür' paylaşımı
Terim: Sezonu adalet arayarak bitiriyoruz
Terim: Sezonu adalet arayarak bitiriyoruz
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'de, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:37
0 Okunma
Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece 01.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı'nın 11'inci kilometresinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Caner Ülger (26) idaresindeki 38 FZ 153 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 70 E 7501 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil içinde yolcu olarak bulunan Suat Ayvaz hayatını kaybederken, sürücü Ülger ise, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kazada yaşamını yitiren Ayvaz, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
'Fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
'Fidan' dikme kavgası: 2 ölü, 3 yaralı
300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü
300 dönüm ekili buğday, yangında küle döndü
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
İkranur'un ön otopsi raporu açıklandı
Gözaltına alındı
Gözaltına alındı
Kuşadası'nda kıyıya vurdu!
Kuşadası'nda kıyıya vurdu!
74 koyun sele kapılarak telef oldu
74 koyun sele kapılarak telef oldu
Hatay'da ele geçirildi
Hatay'da ele geçirildi
Nasreddin Hoca’nın doğum gününde göle maya çaldı, ters bindiği eşekten düştü
Nasreddin Hoca’nın doğum gününde göle maya çaldı, ters bindiği eşekten düştü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı