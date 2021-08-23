Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1444.63
ALTIN
486.44
DOLAR
8.4768
STERLİN
11.5884
EURO
9.9386
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Didim’de polyester motoryat tekne...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29...
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa...
Spor tesisi kiraya verilecektir
Spor tesisi kiraya verilecektir
Kars’ta 202 Adet Konut Satışta
Kars’ta 202 Adet Konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kaldırımda oturan kişiye çarptı, 1 ölü

BURSA'da otomobille çarpışan hafif ticari araç, savrularak önce kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e (71) çarptı ardından, iş yerinin vitrinine vurdu. Kaza sonucu, Muhlis Yalçıner hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:19
7 Okunma
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kaldırımda oturan kişiye çarptı, 1 ölü

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 16 BYG 73 plakalı hafif ticari araç, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nden Emirsultan Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada karşı istikametten gelen 16 ACC 025 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, Şehit Mesut Beyazıt Caddesi'nde oğlunun işyerinin önündeki kaldırımda oturan Muhlis Yalçıner'e çarptı, ardından da iş yerinin vitrinine çarptı. Kazayı gören komşuları, Yalçıner'in bir yandan yardımına koşarken diğer yandan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.  Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muhlis Yalçıner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Muhlis Yalçıner, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Polis ekipleri de başka bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Yalçıner'e çarpan aracın sürücüsü S.Ç., ifadesi alınmak üzere Emek Polis Merkezi'ne götürülürken polis, kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fıstık bahçelerinde hırsız nöbeti
Fıstık bahçelerinde hırsız nöbeti
İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı
İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı
Kars’ta 202 Adet Konut Satışta
Kars’ta 202 Adet Konut Satışta
Burdur Gölü'nde alg patlaması
Burdur Gölü'nde alg patlaması
Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Bartın’da selin zararı 23 milyon 107 bin 924 lira
Bartın’da selin zararı 23 milyon 107 bin 924 lira
Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma