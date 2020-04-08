Otomobil elektrik direğine çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 06.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 NH 6747 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ‘evde kal’ çağrılarına uyulurken, dışarı çıkanların az olması nedeniyle yaklaşık 2 saat sonra yoldan geçenler, kazayı görerek, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, otomobil içinde sıkışan 4 kişiyi çıkardı. Emre Sevim ve Yusuf Büyük'ün, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olan Ada Gündoğdu ve M.S. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Gündoğdu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı, M.S.'nin de sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.



Öte yandan kazayı öğrenip, bölgeye gelen kişiler, ölüm haberini alınca otomobilin başında dakikalarca gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.