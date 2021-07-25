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Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düşen otomobilden çıkarılan 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

25 Temmuz 2021 Pazar 08:49
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Otomobil 25 metre yüksekliğindeki metro inşaatına düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece yarısı Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Pınar K.(35) idaresindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce bariyerlere çarptı sonra da yapımı devam eden Fahrettin Altay-Narlıdere metro inşaatındaki 25 metre yüksekliğinde şafta düştü. İnşaat alanında çalışan işçiler durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Bölgeye ulaşan polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerince kurtarma çalışması için bölgeye vinçler getirildi.

2 SAATLİK ÇALIŞMA SONUÇ GETİRDİ

İtfaiye ekipleri vinç yardımıyla 25 metre yüksekliğindeki şafta indi. Ekiplerin titiz çalışması sonrası otomobil sürücüsü Pınar K. ve Finlandiya uyruklu olduğu öğrenilen Janek K. (40) şafttan çıkarıldı. İki saatlik çalışmanın ardından yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Pınar K. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Janek K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedavileri süren yaralıların durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, otomobilin sabah saatlerinde şaftın içerisinden çıkarılacağı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇOCUĞUNU TEHLİKEYE ATTI

Kazanın ardından ekiplerin çalışma yaptığı bölgede vatandaşlar üst geçide çıkarak dakikalarca kaza yerindeki çalışmaları izledi. Bir vatandaşın da çocuğunu üst geçidin korkuluklarına oturtarak kazayı seyretmesi dikkat çekti.

KURTARILAMADI

İzmir'in Balçova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 25 metre yükseklikteki metro inşaatı şaftına düşen otomobilden çıkarılan 2 ağır yaralıdan Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, hastanede tedavisi süren ve durumu ağır olan Pınar K.'nın da 2.35 promil alkollü olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirBalçovaKazaOtomobilMetroİnşaatTünel
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