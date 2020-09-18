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Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı

NİĞDE’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, ardından aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

18 Eylül 2020 Cuma 09:54
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Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı

Kaza, gece saatlerinde eski Fertek yolundan meydana geldi. Hastaneler bölgesine seyir halinde olan Çağrı Kızıldeniz (23) yönetimindeki 51 ABD 789 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Furkan Şahin’e (17) çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobili gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye sevk edildi. İkiye ayrılan otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerince çıkartılırken, sürücü Kızıldeniz'in ise hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar yaya Kemal Furkan Şahin ile araçtan çıkartılan Ahmet Özel, Batuhan Şenbaş ve Ramazan Binay, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Özel ile Ramazan Binay'ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kızıldeniz'in cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
NiğdeFertekTrafik Kazası
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