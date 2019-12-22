Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
kapalı
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111177
ALTIN
282.265
DOLAR
5.9338
STERLİN
7.7240
EURO
6.5768
2019'da 97 bin sülün ve keklik doğaya salındı
2019'da 97 bin sülün ve...
Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 
Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Van'da minibüste 40 kilo eroin...
Rus Savaş gemisi "Azov" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Savaş gemisi "Azov" İstanbul...
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
Trabzon'da uçuşlara sis engeli
İş fırsatları için hemen tıkla!

Otogar tuvaletinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Otogar tuvaletinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

22 Aralık 2019 Pazar 11:07
11 Okunma
Otogar tuvaletinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

AYDINSöke ilçesindeki otogarda, tuvalet işletmecisi Yüksel Demir (21) ile husumetlileri Hüseyin Mecu (22) ve Ferit Can Şimşek (23) arasında silahlı kavga çıktı. Olayda Şimşek hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki otogar tuvalet kısmında meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek yanlarına arkadaşlarını da alarak otomobille sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'ndeki tartıştıkları tuvalet işletmecisi Yüksel Demir’in yanına geldi. Üç kişi arasında önce yaşanan kavganın ardından kavga çıktı. İki tarafın da tabancalarına çekmesi üzerine çatışma çıktı. Olayda Yüksel Demir, Hüseyin Mecu ve Ferit Can Şimşek, yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ferit Can Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel Demir, Hüseyin Mecu'nun tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, yakınları ise hastaneye akın etti.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı çalışmayla 10 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen 2 tabanca da ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SökeAydınOtogarCinayetSilahPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Çocuklar üşümesin diye atkı ve bere örüyorlar
Çocuklar üşümesin diye atkı ve bere örüyorlar
Hamsi Gürcistan'a yöneldi, tezgâhlar istavritle doldu
Hamsi Gürcistan'a yöneldi, tezgâhlar istavritle doldu
Bursa'da orman yangını
Bursa'da orman yangını
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor
İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası
İYİ Parti ilçe başkanına tüfekli saldırı iddiası
250 yıllık meşe ağacına koruma kararı
250 yıllık meşe ağacına koruma kararı
Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu
Göçmen kaçaklarının şifreli iletişimi deşifre oldu
KONYA'DA 1 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN
KONYA'DA 1 MİLYONLUK BÜYÜK VURGUN

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans