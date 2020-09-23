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Otobüs durağını 'sahiplendi', evi gibi süsledi

Bolu'da, Şükrü Terzi (79) evinin yanında bulunan otobüs durağını Atatürk posterleri, halı, aynalar ve Türk bayrakları ile donattı. 10 yıldır günün büyük bölümünü eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan bu otobüs durağında geçiren Terzi, otobüse binecek olan kişilere sefer saatlerini de söylüyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:53
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Otobüs durağını 'sahiplendi', evi gibi süsledi

BOLU - Bolu Yukarı Soku Mahallesi’nde oturan Şükrü Terzi, 10 yıldır günün büyük bölümünü eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan otobüs durağında geçiriyor. Şükrü Terzi, 'Aynalı Durak' ismini verdiği otobüs durağını halı, kilim, çiçekler, çöp kovaları, Atatürk resimleri, aynalar ve Türk bayraklarıyla donattı. Durakta Bolu'ya sağlık ve eğitim konusunda birçok eser bırakan hayırsever merhum İzzet Baysal'ın da fotoğrafları bulunuyor. Şükrü Terzi, ayrıca durağa koyduğu duvar saatinin de belli aralıklarla pilini değiştiriyor. Bunun yanı sıra, posterlerin ve bayrakların eskimesi halinde yenileri ile değiştiriyor. Durağı sahiplenen ve hayatının bir parçası halinde getiren yaşlı adam, gün boyu durakta otobüse binecek olan kişilere, otobüsün ezbere bildiği geliş-gidiş saatlerini söylüyor. Şükrü Terzi, adres soranlara da yol tarifi yapıyor. Yaşlı adam, ayrıca durağın temizlik ve bakımını de kendi isteğiyle yapıyor. Şükrü Terzi hobi edindiği otobüs durağını kendince güzelleştirmek ve insanlara yardımcı olmak için çabalıyor. 

İnsanlara yardımcı olmak amacıyla böyle bir şey yaptığını anlatan Şükrü Terzi, "Bu durak yapıldığından beri, 10 senedir ilgileniyorum. Benim evimin de yanında. Ben alakadar oluyorum. Burayı temizliyorum, her sabah yıkıyorum. Saatlerin pillerini değiştiriyorum. Atatürk resimlerini ben takıyorum. Burada oyalanıyorum, emekliyim. Durağa gelen yolculara da yardımcı oluyorum. Burada bir şey unuttuklarında veriyorum. Bütün otobüs saatlerini biliyorum. Burada bana otobüs saatini soruyorlar, ben de söylüyorum. Atatürk'ü ve Bolulu hayırsever İzzet Baysal'ı çok seviyorum.” dedi. 

Durağın kapalı hale getirilmesini isteyen Şükrü Terzi, "Buraya yenilik yapılmasını isterim. Kapalı durak olsa daha iyi olur. Öğrenciler, yaşlılar da burada oluyor sonuçta. Benim evim burada ben bakıyorum, yardımcı oluyorum. Daha neşeli yapacağım ama imkanım yok. Atatürk’ü çok seviyorum. Benim dedem Çanakkale şehidi. O yüzden meraklıyım ben. Evde de Atatürk posterleri var. Bulunduğum her yerde var. Bunlar kirlendiği zaman yenisini alıyorum." diye konuştu. 

Durakta otobüs bekleyen Rana Gezgin, "Atamızın fotoğraflarını burada görmek bizi çok memnun ediyor. Her gün buraya geldiğimize mutlu oluyorum. Bu durağı çok sık kullanıyorum. Amcamız da her konuda bize yardımcı oluyor. Seviyoruz, burada fotoğraf çekiliyoruz arkadaşlarımızla." dedi. 

DHA

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