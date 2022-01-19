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Oto lastikçide patlama sonrası yangın; 1 kişi yaralandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde, oto lastiği satışı yapılan bir iş yerinin giriş katında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçradı. Yangın sonucu 3 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, patlama sırasında 1 kişi yaralandığı öğrenildi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 09:54
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Oto lastikçide patlama sonrası yangın; 1 kişi yaralandı

Etimesgut Bağlıca Mahallesi Mermeroğlu Caddesi'nde oto lastiği satılan bir iş yerinin giriş katında saat 04.00 sularında patlama meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonrası iş yerinde yangın çıktı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevler ise çevrede paniğe neden oldu. Patlama sesine uyanan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında lastikçide bulunan ve kimliği belirlenemeyen 1 kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerince içeriden çıkarılarak ambulansa bindirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın sonucu 3 işyeri kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, patlamanın şiddetiyle iş yerinin arka tarafındaki duvar yıkıldığı öğrenilirken ve çevredeki iş yerlerinin camları etrafa saçıldı. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraEtimesgutLastikçiYangınPatlama
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