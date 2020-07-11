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OTELDE KORKUNÇ OLAY!

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde İ.K., boşanma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Zeynep Karapekmez (40) ile kayınvalidesi Melahat Ünlütürk’ü (70) tatil yaptıkları termal otelin odasında tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan İ.K.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 17:52
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OTELDE KORKUNÇ OLAY!

Olay, Taraklı ilçesindeki bir termal otelde meydana geldi. Sabah saatlerinde oda temizliğine gelen görevliler, Melahat Ünlütürk ile kızı Gülsüm Zeynep Karapekmez'i kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine otele polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, tabancayla vurulan anne ve kızının öldüğü belirlendi. Zeynep Karapekmez ile annesi Melahat Ünlütürk’ün cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan araştırmada, Gülsüm Zeynep Karapekmez’in boşanmak üzere olan eşi İ.K.’nin otele geldiği, gece saatlerinde eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü belirlendi. Polis, İ.K.'nin kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, İ.K.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adam öldürme ve yaralama suçlarından 20 suç kaydının olduğu ifade edilen İ.K.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaTaraklıCinayetOtelKadınErkek
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