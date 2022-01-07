Ortalığı birbirine kattı

Karadeniz Mahallesi'nde sabah saatlerinde Şaban Kaya işe gitmek için otomobiline bindi. Kaya, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Otomobillerden biri sokak başında bulunan trafonun üstüne çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde hasar oluştu.

Kazaya karışan otomobillerden birinin sahibi İsmail Erdoğdu, "Aracın freni patlamış. Hepsi birbirine vurdu. Telefon trafosuna çarpıyor geçmiş olsun can kaybı yok. Arabalarda kimse yoktu sabah 07.00'de oldu. En öndeki araç benim yapacak bir şey yok. Kaza bu olur" dedi.

Kazaya karışan hafif ticari araç sahibi Recep Sirkeci ise, "Benim arkadaşımın arabası. Kazayı duyduktan sonra olay yerine geldik. Vurarak gelmiş bütün araçları üst üste çıkartmış. Toplamda 5 araçta hasar var yaralı yok" diye konuştu.