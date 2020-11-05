ORTAK PAYDAMIZ BURSA

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

BAŞKAN YILMAZ. HEM TECRÜBE PAYLAŞIMI HEM DE İMKÂNLARIMIZIN PAYLAŞIMINI VERİMLİ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİREREK İLÇELERİMİZE VE DOLAYISIYLA BURSA’MIZA KATKI SAĞLAMAYI SÜRDÜRECEĞİZ. BAŞKANI ÖNDER TANIR .ÖZELLİKLE DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ALAKALI GÜNCEL KONULARI VE YAPILABİLECEK ÇALIŞMALARI İSTİŞARE ETTİK.

BURSA-Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ı ağırladı. Yıldırım Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, komşu olan iki ilçenin ortak sorunlarını ve ortak gündemini değerlendirdiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Önder Başkanımızı ve çalışma arkadaşlarını belediyemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Biz Bursa’yı bir bütün olarak ele alıyoruz. Bursa’nın geleceğini de hep birlikte inşa edeceğiz. Hepimiz Bursa’ya hayırlı hizmetler yapmak adına yola çıktık. Bu vesileyle de Bursa’mızın merkezinin doğusunda kalan üç ilçeden biri olan Kestel Belediye Başkanımızla ortak gündemimizi ve ortak sorunlarımızı ele aldık. Verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Birbirine sınırı olan belediyeler olarak karşılıklı destek içerisinde olmaya devam ediyoruz. Hem tecrübe paylaşımı hem de imkânlarımızın paylaşımını verimli bir şekilde gerçekleştirerek ilçelerimize ve dolayısıyla Bursa’mıza katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu. ÖNEMLİ KONULARI ELE ALDIK. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ise, “Özellikle deprem ve kentsel dönüşümle alakalı güncel konuları ve yapılabilecek çalışmaları istişare ettik. Ortak çalışma yürütülebilir şekliyle bir kanaat oluşturduk. Öte yandan doğu ilçeleri olarak yapılması gereken projelerin Yıldırım, Kestel ve Gürsu’ya ya da biraz daha farklı hinterlanda hitap etmesi adına neler yapılabilir bunları konuştuk. Verimli bir toplantı oldu. Misafirperverliğinden dolayı Oktay Başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Görüşmenin sonunda Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Başkan Tanır karşılıklı hediye takdiminde bulundular.