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Ormanlık alandaki yangını alkol alan kişiler çıkardı iddiası

SAKARYA'da, ormanlık alanda alkol alan kişilerin yaktığı ateş nedeniyle yangın çıktı. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:16
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Ormanlık alandaki yangını alkol alan kişiler çıkardı iddiası

Yangın, gece saatlerinde Arifiye ile Sapanca ilçeleri sınırında yer alan ormanlık alanda çıktı. Arifiye Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların yangını fark etmesiyle bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da çalışmalarıyla ormanlık alandaki yangın 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Küçük bir alanda etkili olan yangın sonrası yapılan çalışmada ormanlık alanın içerisinde hazırlanmış çardak ve çok sayıda içki şişesinin bulunduğu masa- sandalye bulundu. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken jandarma olay yeri inceleme ekipleri yangının yaşandığı alanda bulunan boş şişelerden parmak izi almak için çalışma yaptı.

'MAALESEF BİLMEDİĞİMİZ KİŞİLER BURAYA GELİYOR VE BAŞ EDEMİYORUZ'

Mahallelinin haber vermesiyle olay yerine gelen Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Yusuf Yavuz, "Mahallemizin gençleri arayınca kalktık geldik hep birlikte. Biz elimizden geleni yaptık, burası bizim soluk aldığımız bir yer. Maalesef bilmediğimiz kişiler buraya geliyor ve baş edemiyoruz, nereden geldiklerini de bilmiyoruz. Benim mahallemde böyle bir şey yok. Burası kontrolsüz kaldığı için olay bu, yazık günah. Mahallemin gençlerine, emniyet ekiplerine, jandarmaya ve itfaiyeye teşekkür ediyorum, herkesten Allah razı olsun. Ciğerlerimizi kurtardık. Bundan sonrasını polis ekiplerimiz halledecek" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

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SakaryaOrmanYangın
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