Ormanda kaybolan Şehmus, 8’inci günde bulundu

İstanbul'da oturan Şehmus Ele, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na pikniğe geldi. Ele'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Ailesi, Ele'yi bulamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi devreye girdi. Havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

CEP TELEFONU, BIÇAK, ŞORT VE TERLİKLERİ BULUNDU

Aramaların 2'nci gününde, Şehmus Ele'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Telefon ve bıçak, jandarma tarafından incelenmeye alındı. Kayıp haberlerinin ardından görgü tanığının, jandarmayı arayıp, Ele’yi 12 Temmuz’da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi. Görgü tanığının ifadelerinin ardından arama çalışmaları, bu bölgede yoğunlaştırıldı. Aramalarda, Korsan Koyu yakınlarında Ele’ye ait olduğu belirtilen şort ve terlikler bulunurken, incelemeye alındı. Şehmus Ele’yi arama çalışmaları son günlerde İstanbul’un Çatalca ilçesindeki ormanlık alanda yoğunlaştırıldı. Aramalara Şehmus Ele, bugün saat 13.00 sırılarında Çamlıköy Tabiat Parkı'na 2 kilometre mesafedeki ormanlık alanda jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu. Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ULAŞILMASI İÇİN İZ BIRAKMIŞ

Ele'nin ilk ifadesinde kaybolduğunu ve kendisine ulaşılması için cep telefonu ile diğer eşyalarını iz bırakmak için bıraktığını söylediği öğrenildi. Çatalca Karacakaya Jandarma Karakolu’na getirilen Ele, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Çatalca Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, sosyal medya hesabı üzerinden Ele’nin sağ olarak bulunduğunu açıkladı. Ermiş, açıklamasında, “Çok Şükür. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününden bu yana eilesi ile birlikte Tekirdağ Saray ilçesi ile Çatalca arasındaki Kastro koyuna piknik için gelen ve sonrasında gezinti için orman içerisine girerek orman içinde kayıp olan ve 7 gün boyunca Valimiz Ali Yerlikaya’nın koordinesinde AFAD, jandarma, emniyet, sahil güvenlik, orman bölge müdürlüğü ekiplerince orman içinde havadan ve karadan karış karış aranan Şehmus Ele isimli şahıs İlçe Jandarma ekiplerimiz tarafından biraz önce sağ salim bulundu” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 800 KİŞİ ARADI

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ormandan kaybolduktan 8 gün sonra bulunan Şehmus Ele’yi arama çalışmalarına 800 kişinin katıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Tekirdağ ili, Saray ilçesi, Kastro Çamlıköy Tabiat Parkı’na 12 Temmuz 2022 Salı günü ailesi ile birlikte kamp yapmaya gelen 2002 doğumlu Ş.E. adlı vatandaşımızın Çatalca ilçemizin sınırlarındaki ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı alınmıştır. Kaybolan vatandaşımızı bulmak için Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve AFAD birimlerimizden 800’e yakın personelimizle karadan arama kurtarma ekipleri, havadan drone, uçak, denizden sahil güvenlik unsurları, termal kameralar ve arama köpekleri ile yapılan çalışmalar neticesinde bugün saat 13.00 sıralarında ormanlık alanda bulunmuştur. Sağlık ekiplerimizce yapılan kontrollerde Ş.E. adlı vatandaşımızın genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiş ve ifadesi alınmak üzere Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edilmiştir.“

'BÖĞÜRTLEN YİYEREK HAYATTA KALDIM'

Ormanda kayboluşunun 8'ünci gününde bulunan Şehmus Eke, Çatalya İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri yapılıp, ifadesini başvuruldu. Eke’nin ifadesinde ailesinin yanından fotoğraf çekmek için ormanlık alana doğru gittiğini ve kaybolduğunu söyledi. Eke, ifadesinde, “Fotoğraf çekerken kaybolduğumu anladım. İlk 4 gün hiçbir şey yemedim. Daha sonra cep telefonumu, elbiselerimi beni arayanlara iz olsun diye bıraktım. 4’üncü günün sonunda bitkin düşünce ormanda bulduğum böğürtlenleri yedim. Böğürtlen yiyerek hayatta kaldım” dediği öğrenildi.

Sehmus Ele’yi almak için babası Vahit Ele’nin de aralarında bulunduğu yakınları Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı’na geldi. Ele, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilecek.