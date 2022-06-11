Ormanda ele geçirilen 55 bin kök kenevir imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadirli ilçesi mülki sınırlarında yer alan ormanda kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Arazide, narkotik köpekleri ‘Örtü’ ve ‘Resif’ ile yapılan arama tarama faaliyetinde ekili vaziyette boyları 1 ila 1,5 metre arasında değişen 55 bin kök kenevir, 2 jeneratör, 1 su motoru ve 400 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Sökülen kenevir, numuneler alındıktan sonra yakılarak imha edildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu' kapsamında adli işlem başlatıldı.