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Ordu’da tekerlekli tramvay hattı, 28 Eylül'de açılacak

24 Eylül 2021 Cuma 16:05
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Ordu’da tekerlekli tramvay hattı, 28 Eylül'de açılacak

ORDU - ORDU'da, turistik amaçlı elektrikli tekerlekli ve tramvay hattı kuruldu. Test sürüşleri yapılan tramvay, 28 Eylül'de hizmete sunulacak. 

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde rıhtım ile teleferik alt istasyonu arasında, turistik amaçlı nostaljik tramvay hattı kurdu. Elektrikli ve tekerlekli tramvay, test sürüşlerinin ardından 28 Eylül'de hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İlk etapta teleferik alt istasyonu ile rıhtım arasında seferlerine başlayacak olan tramvayımız Ordu’muzun tanıtımına da büyük katkı sağlayacak. Kimimizin ilk kez bu heyecanı tadacağı, kimimizin ise nostalji yaşayacağı tramvayımız ilimize hayırlı olsun” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduTekerlekli Tramvay
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