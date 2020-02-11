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Ordu'da o binaların yıkımına başlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milletvekili Ergün Taşcı'ya akıbetini sorup, "Belediye Başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim, nasıl yıkmazsınız?" dediği, 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nca iptal edilerek, inşaatı durdurulan, Ordu’daki 12'şer katlı 3 bloğun yıkımına başlandı.

11 Şubat 2020 Salı 13:23
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Ordu'da o binaların yıkımına başlandı

ORDU - Ordu'nun Kirazlimanı Mahallesi kıyı şeridinde, 2018 yılının Mayıs ayında, dönemin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz tarafından ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17'şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12'nci kata kadar ulaşıldı. İnşaatları için kent silüetini bozduğu gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nce harekete geçildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, oy birliği ile yatay mimarinin esas alınması amacıyla daha önceki 'İlave Revizyon Nazım İmar Planı'nı iptal etti. Kararla birlikte şu an 12'şer katlı olan 3 bloğun da olduğu çok katlı bina inşaatları durduruldu, binalar için yıkım kararı alındı.

Projeyi hayata geçiren konsorsiyum, ruhsat iptali ve yıkım kararıyla ilgili yürütmenin durdurulması için dava açtı. Açılan davada ‘yapı ruhsatı geçerli’ kararı verilmesinin ardından binada çalışmalar yeniden devam etti. Büyükşehir Belediyesi, istinafa yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine konuyu Ordu İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İdare mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi.

YIKIM BAŞLADI

İnşaatı yapan konsorsiyuma yapılan tebligatın ardından belediye ekipleri, sabah saatlerinde polis eşliğinde bölgeye giderek, binaların yıkımına başladı. Ekipler zeminden başlayarak iş makineleri ile binaların yıkımını gerçekleştiriyor. Yıkım alanına kimse yaklaştırılmazken, çalışmaların birkaç gün süreceği öğrenildi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduBina Yıkımı
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