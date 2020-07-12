Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
Son Dakika
Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır...
Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan düştü
Son Dakika
Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan...
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Son Dakika
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Göztepe - Gençlerbirliği: 1-3
Son Dakika
Göztepe - Gençlerbirliği: 1-3
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
Son Dakika
İletişim Başkanı Altun'dan, 'Ayasofya' açıklaması
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karıştığı düşünülen 25 kişiyi gözaltına aldı.

12 Temmuz 2020 Pazar 10:29
0 Okunma
Ordu'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Olay, saat 02.00 sularında ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi Süleyman Felek Caddesi'nde yaşandı. Henüz bilinemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kesici aletler kullanıldı. Bu sırada kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polise haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kavganın ardından polis ekipleri, bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası yapılan araştırmalar sonucu, kavgaya karıştığı düşünülen 25 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduKavgaBıçakYaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan düştü
Bir yaşındaki çocuk, 5'inci kattan düştü
Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı
Türkiye'nin en yüksek köprüsü açıldı
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
Serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu
OTELDE KORKUNÇ OLAY!
OTELDE KORKUNÇ OLAY!
Maske takmama bahaneleri 'pes' dedirtti
Maske takmama bahaneleri 'pes' dedirtti
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi bıçakladı
Osmanlı'nın Mersin'deki ilk ve tek mimari yapıları 1,5 asırdır ayakta
Osmanlı'nın Mersin'deki ilk ve tek mimari yapıları 1,5 asırdır ayakta
Başından geçen komik olayların filmini çekecek
Başından geçen komik olayların filmini çekecek
Yerli turist, 'konforlu ve güvenli tatil'den memnun
Yerli turist, 'konforlu ve güvenli tatil'den memnun

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı