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Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü

ERZURUM'un Olur ilçesinde, Oltu Çayı'nın taşmasıyla seralarda ekili ürünler zarar gördü.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:05
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Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü

Kar sularının erimesi ve yağışlı hava nedeniyle Oltu Çayı'nun debisi yükseldi. Taşan Oltu Çayı, Olur ilçesindeki seralarda maddi hasara neden oldu. Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hibe seradaki ekili 500 kök domates de zarar gördü.

Sera sahibi Kenan Onat, "Çayın taşması sonucu sular serama da doldu. İlçe Tarım Müdürlüğü'nce yapılan serama 500 domates fidesi ekmiştim. Sular, Olur'un Yeşilbağlar köyünde seraları dolduruken, Ormanağzı köyünde de yolu kapattı. Zararım çok" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oltu ÇayıSeraTarımürünErzurum
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