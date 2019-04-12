Oltu Çayı'nın yüzeyi zift ve atık yağ ile kaplandı

ERZURUM - Oltu'nun Kurupınar mevkisinden geçen Oltu Çayı'nın yüzeyinin, zift ve yanmış atık yağ ile kaplandığı görüldü. HES göletinin bir bölümünde ise zift ile yağın daha yoğun olduğu gözlendi. Duruma tepki gösteren bölge sakinleri, zift ve yanmış atık yağı çaya boşaltan kişi ya da kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi. İlçe sakinlerinden Bayram Arpa, "Oltu Çayı'na döktükleri ziftle birçok canlı, hayatını kaybediyor. Bunu yapanların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını istiyoruz" dedi.



Öte yandan geçen yıl da aynı bölgede Oltu Çayı'na, zift ile yanmış atık yağ boşaltılmış, çok sayıda kuş ve balık telef olmuştu.