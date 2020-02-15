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Okula 384 basamaklı merdivenle ulaşıyorlar

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Dereiçi İlkokulu'nda eğitim gören 94 öğrenci, okula ulaşmak için her gün 384 basamaklı merdiveni çıkıyor. Okula araç yolu da olmasına rağmen öğrenciler, daha kısa sürede ulaştıkları için merdivenleri tercih ediyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 11:16
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Okula 384 basamaklı merdivenle ulaşıyorlar

Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyündeki Dereiçi İlkokulu'nda eğitim gören öğrenciler, okula ulaşmak için zorlu bir yolculuk yapıyor. Öğrenciler sırtlarında çantalarıyla 384 basamaklı merdiveni çıkıp, okula ulaşıyor. 12 öğretmenin görev yaptığı okulda okuyan 94 öğrenci, dağ yamacına kurulan okula ulaşmak için yaklaşık 20 dakikalık merdiven yolculuğu yapıyor. Okula araç yolu da olmasına rağmen öğrenciler daha kısa güzergah olduğu için merdivenleri tercih ediyor.

‘OKULA GİDERKEN ÇOK YORULUYORUZ’

Öğrencilerden Yusuf Aydın, her gün 384 basamaklı merdiveni inip çıktıklarını belirterek, "Çok yoruluyoruz. Zorlu bir yolculuk oluyor. Okula çıkması zor ama inmesi kolay" dedi.

Öğrencilerin 384 basamaklı merdiveni kullanarak okula geldiğini belirten öğretmen Muhittin Polat da "Okulumuza arabayla da ulaşmak mümkün ama servis yok. O nedenle öğrenciler merdiveni kullanmak zorunda kalıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinYusufeliOkulMerdivenöğrenci
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