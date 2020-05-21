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Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı

ADIYAMAN'da, bipolar hastalığı nedeni ile tedavi gören Zeynep D. (27), tartıştığı yengesi Sultan D. (36) ile kendi oğlu Ali D.'yi (7) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Zeynep D., sokakta dolaşırken yakalandı. Gözaltına alınan Zeynep D., polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:54
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Oğlunu ve yengesini öldüren kadın, sokakta dolaşırken yakalandı

Olay, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bipolar hastası Zeynep D. ile yengesi Sultan D. arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zeynep D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Sultan D. ve kendi oğlu Ali D.'nin boğazını kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sultan ve Ali D., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamad

POLİSE ÖLDÜRDÜĞÜ OĞLUNUN DURUMUNU SORDU

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan Zeynep D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Seynep D.'yi sabaha karşı sokakta dolaşırken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye sağlık kontrolüne getiren Zeynep D., polislere öldürdüğü oğlunun durumunu sordu.

Zeynep D., daha sonra sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKadınYengeOğulCinayetPolis
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