Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ziyarete açıldı. Sahil Güvenlik İskelesi'ne demirleyen gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterip, ziyaret etti. Ziyaretçileri karşılayan personel, gemi hakkında bilgi verdi. Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşı'nda yaptığı çalışmalar sinevizyon gösterisi ile ziyaretçilere izletildi. Vatandaşlar ve öğrenciler gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemiyi gezdikten sonra büyük bir duygu yaşadığını ifade eden Sunay Cin, "Türk tarihinde bu geminin çok büyük bir yeri var. Dünya çapında bilinen bir gemi Nusret Mayın Gemisi. İçeride sinevizyon gösterisi oldu. Her şey çok güzeldi, biliyorduk ama bir kez daha yaşamamız bizim için çok güzel oldu" dedi.

Gemiyi ailesiyle birlikte gezen lise öğrencisi Evranur Bağcı ise tarihi bir kez daha yaşadığını belirterek, "Burada tarihi bir kez daha yaşadım. O günlere dönmüş gibi olduk. Gerçekten çok güzeldi. İçeriyi gezdik gerçekten birebir aynısı. Çok duygulandım, sunumlar vardı" diye konuştu.

‘TARİHİMİZİ BİLMELİYİZ’

Gemiyi ziyaret eten Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Gemi Komutanı Deniz Yüzbaşı Arda Kesici tarafından karşılandı. Gemiyi gezip Kesici’den bilgi alan Kaymakam Gürbüzerol, "Çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Ülkemle de Deniz Kuvvetlerimizle de gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Nusret Mayın Gemisi’nin aynen orijinalini oluşturmuşlar. Bütün ölçüleriyle üzerindeki filikasına kadar birebir aynısı oluşturulmuş. Çok önemli bir proje 2011 yılında hayata geçirilmiş. Gerçekten Çanakkale Savaşı bizim tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Bugün bu güzel ülkede, bu güzel bayrağın altında yaşayabiliyorsak Çanakkale zaferinin bunda büyük önemi var. Nusret Mayın Gemisi de o savaşın en önemli aktörlerinden biri. Özellikle gençlerimizin bu gemiyi ziyaret etmelerini istiyorum. Tarihimizi bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Gürbüzerol, daha sonra günün anısına gemi defterini imzaladı. Ardından 5'inci Kolordu Komutanlığı bando bölüğü tarafından konser verildi.