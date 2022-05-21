Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.372,35
ALTIN
942,56
DOLAR
15,88
STERLİN
19,90
EURO
16,84
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Burdur Mehmet Akif Ersoy...
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Sözleşmeli Personel Alacak
Türkiye İnsan Hakları ve...
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Ufuk Üniversitesi Öğretim ve...
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

NUSRET Mayın Gemisi'nin aslına uygun olarak inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde ziyarete açıldı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 16:38
Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşı'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011 yılında Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde ziyarete açıldı. Sahil Güvenlik İskelesi'ne demirleyen gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterip, ziyaret etti. Ziyaretçileri karşılayan personel, gemi hakkında bilgi verdi. Nusret Mayın Gemisi'nin Çanakkale Savaşı'nda yaptığı çalışmalar sinevizyon gösterisi ile ziyaretçilere izletildi. Vatandaşlar ve öğrenciler gemi personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemiyi gezdikten sonra büyük bir duygu yaşadığını ifade eden Sunay Cin, "Türk tarihinde bu geminin çok büyük bir yeri var. Dünya çapında bilinen bir gemi Nusret Mayın Gemisi. İçeride sinevizyon gösterisi oldu. Her şey çok güzeldi, biliyorduk ama bir kez daha yaşamamız bizim için çok güzel oldu" dedi.

Gemiyi ailesiyle birlikte gezen lise öğrencisi Evranur Bağcı ise tarihi bir kez daha yaşadığını belirterek, "Burada tarihi bir kez daha yaşadım. O günlere dönmüş gibi olduk. Gerçekten çok güzeldi. İçeriyi gezdik gerçekten birebir aynısı. Çok duygulandım, sunumlar vardı" diye konuştu.

‘TARİHİMİZİ BİLMELİYİZ’

Gemiyi ziyaret eten Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Gemi Komutanı Deniz Yüzbaşı Arda Kesici tarafından karşılandı. Gemiyi gezip Kesici’den bilgi alan Kaymakam Gürbüzerol, "Çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Ülkemle de Deniz Kuvvetlerimizle de gurur duyduğumuzu söylemek istiyorum. Nusret Mayın Gemisi’nin aynen orijinalini oluşturmuşlar. Bütün ölçüleriyle üzerindeki filikasına kadar birebir aynısı oluşturulmuş. Çok önemli bir proje 2011 yılında hayata geçirilmiş. Gerçekten Çanakkale Savaşı bizim tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Bugün bu güzel ülkede, bu güzel bayrağın altında yaşayabiliyorsak Çanakkale zaferinin bunda büyük önemi var. Nusret Mayın Gemisi de o savaşın en önemli aktörlerinden biri. Özellikle gençlerimizin bu gemiyi ziyaret etmelerini istiyorum. Tarihimizi bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Gürbüzerol, daha sonra günün anısına gemi defterini imzaladı. Ardından 5'inci Kolordu Komutanlığı bando bölüğü tarafından konser verildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Nusret Mayın GezisiTekirdağMüze
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da orman yangını
Hatay'da orman yangını
Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit uzman çavuş, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü
Evde çıkan yangında pencereden atlayan kadın öldü
Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Eren Abluka operasyonlarında 12 terörist etkisiz hale getirildi
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü
Şampiyon motosikletçi, gittiği çorbacıda öldürüldü
Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama
Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama
Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında azalma var
Prof. Dr. Akmaz: Konya havzasındaki küçükbaş sayısında azalma var
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor
Uzungöl'ü çevreleyen kaçak yapılar yıkılıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi